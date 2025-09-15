В Щелкове продолжаются миграционные рейды

Нарушениями в этой сфере является работа без патента, несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности, предпринимательская деятельность без регистрации или лицензии, а также отсутствие акцизных марок на табачной или алкогольной продукции. Последнее может проверить любой желающий, благодаря приложению «Честный знак».

Участие в мероприятии приняли представитель Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Казанцев, сотрудники Управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы Администрации городского округа Щелково, полиция, сотрудники Управления территориальной безопасности, а также Народная дружина городского округа Щелково.

Проверке подверглись, в частности, магазины по продаже мяса, овощей и фруктов, рыбная лавка, пекарня, торговые точки, а также объекты общественного питания — чайхона, шашлычные и шаурмичные.

Рейд оказался результативным. По итогам проверки было выявлено 15 иностранных граждан — нарушителей, которые были доставлены в отделение полиции. Составлены административные протоколы. Нарушителям грозит штраф, а возможно, и выдворение из России.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.