В Щелкове продолжается капитальный ремонт корпуса школы № 21 в поселке Загорянский

Во втором корпусе школы № 21, расположенном в поселке Загорянский городского округа Щелково, продолжается капитальный ремонт. Здание на улице Свердлова было построено в 1963 году и за десятилетия эксплуатации потребовало серьезного обновления, чтобы соответствовать современным требованиям к образовательной среде, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

На сегодняшний день демонтажные работы полностью завершены, специалисты приступили к прокладке новых инженерных сетей, от которых напрямую зависят тепло, вентиляция и комфорт внутри помещений. В рамках капитального ремонта запланировано полное обновление кровли, фасада и внутренних пространств, устройство современных входных групп, замена систем отопления, вентиляции и канализации. Параллельно будет закуплена новая мебель и оборудование для учебных кабинетов, а также проведено благоустройство прилегающей территории, что позволит создать безопасную и удобную среду для учеников и педагогов.

Глава городского округа Щелково Андрей Булгаков отметил, что модернизация социальной инфраструктуры остается приоритетом. «Шаг за шагом приводим все школы округа к современным стандартам. Важно, чтобы дети учились в безопасных, теплых и комфортных зданиях, соответствующих сегодняшним требованиям. Работы идут по графику, и к началу учебного года корпус будет готов принять учеников», — подчеркнул Андрей Булгаков.

За последние пять лет в городском округе Щелково капитально обновлены 8 школ, 4 детских сада и 1 учреждение дополнительного образования, работа по приведению образовательных объектов к современным стандартам продолжается.

Работы проводятся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» по национальному проекту «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.