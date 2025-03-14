В Щелкове приемная «Единой России» организовала круглый стол для самозанятых

В Щелковской общественной приемной «Единой России» в рамках Недели приемов граждан по вопросам защиты прав в трудовой сфере прошел Круглый стол для самозанятых и тех, кто планирует ими стать, передает пресс-служба партии.

В качестве экспертов в работе круглого стола приняли участие Генеральный директор ООО «Марник», руководитель комитета по работе с самозанятымиЩёлковской торгово-промышленной палаты, Ольга Иванова и депутат от фракции «Единая Россия» Антон Малинин, которые профессионально и доступно рассказали присутствующим о сути режима «Самозанятый», его особенностях в плане регистрации, отчётности, налогообложения, отличие от ИП, льготах и преференциях.

«Самозанятость — это новый налоговый режим для тех, кто работает сам на себя и регулярно получает доходы от своей деятельности. Деятельность может быть разной — от сдачи в аренду жилья, пошива игрушек и обучения игре на гитаре до разработки программ и юридических консультаций. Главное — выполнять все работы самостоятельно и зарабатывать не более 2,4 миллиона рублей в год, это примерно 200 тысяч в месяц», — поделился Антон Малинин.

Несмотря на ряд ограничений, режим пользуется популярностью. Людей привлекает его простота: не надо сдавать декларации, делать взносы на страхование, общаться с налоговой. Вся отчетность сводится к выдаче чеков и оплате налога по ставкам 4% или 6%, которые можно снизить за счет налогового вычета в 10 тысяч рублей.

Эта информация особенно заинтересовала молодежь, для которой есть дополнительные льготы для открытия и ведения своего бизнеса.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.