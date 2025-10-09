В Щелкове поздравили военнослужащих знаменитой авиадивизии

Яркий праздничный концерт был организован для военнослужащих во Дворце культуры имени В. П. Чкалова. В ходе праздника были отмечены выдающиеся заслуги личного состава дивизии, его вклад в укрепление обороноспособности страны и развитие Военно-воздушных сил.

Особую благодарность выразили ветеранам, стоящим у истоков формирования дивизии, а также действующим военнослужащим, которые с честью продолжают славные традиции предшественников.

Дивизия базируется на аэродроме Чкаловский в городском округе Щелково. Она предназначена для перевозки личного состава, техники и грузов, а также для поисково-спасательных и других специальных задач.

