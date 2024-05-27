В Щелкове потушили возгорание в участковом лесничестве

Накануне днем в Воря-Богородском участковом лесничестве, в 2 км от пос. Клюквенный округа Щелково пилоты Авиалесохраны, совершающие плановый облет восточной части Московской области, обнаружили возгорание в лесном фонде на площади 0,7 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

На место незамедлительно было направлено 7 единиц техники и 18 человек личного состава лесопожарных формирований.

Впоследствии площадь возгорания увеличилась до 0,75 га.

Потребовалось чуть более 3 часов, чтобы ликвидировать пожар.

Возгорание было низовым. Причина пожара — действия человека.

Лесная охрана Комитета лесного хозяйства проводит опрос возможных свидетелей происшествия. Материалы о пожаре будут направлены в надзорные органы для того, чтобы установить виновных.

С 24 по 27 мая в связи с установлением на территории земель лесного фонда IV класса пожарной опасности на территориях 11 филиалов ГКУ МО «Мособллес», в том числе и Московского учебно-опытного, в состав которого входит Воря-Богородское участковое лесничество, вводится режим ограничения пребывания граждан, на период действия которого вводятся дополнительные требования пожарной безопасности.

На это время категорически запрещено разводить костры в лесах. Также запрещен въезд транспортных средств в лесные массивы, лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами.

Усиливается патрулирование лесного фонда сотрудниками правоохранительных органов, МЧС и специалистами лесной охраны.

Также граждан предупреждают, что контроль за пребыванием жителей в лесах сотрудники Комлесхоза осуществляют с помощью БПЛА, авиации, фотоловушек, камер системы видеомониторинга, системы обнаружения групп людей на основе данных операторов мобильных сетей.

За поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность:

для физических лиц - до 60 тыс. рублей;

для должностных лиц - до 110 тыс. рублей;

для юридических лиц - до 2 млн рублей.

лишение свободы на срок до 10 лет.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.