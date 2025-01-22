В Щелкове после капитального ремонта откроется средняя школа № 21 к 1 сентября

В деревне Серково городском округа Щелково на Школьном проезде, д. 1а, продолжаются работы по капитальному ремонту средней школы № 21. Подрядчик завершил демонтажные работы и приступил к отделочным. Об этом сообщила пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.

«Работы идут в рамках государственной программы за счет средств бюджета Московской области. На объекте работают 36 человек и 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы, приступили к отделочным», — говорится в сообщении.

По проекту капремонта в здании, площадью 3,5 тысячи квадратных метров, планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы. Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Завершить все работы на объекте планируется к 1 сентября 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.