В Щелкове Подмосковья провели экологичный краеведческий слет

Всероссийский краеведческий слет прошел на берегу реки Воря в городском округе Щелково. Региональный оператор Ногинского кластера обеспечил раздельный сбор и вывоз отходов, а также провел для участников экологический ликбез, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В течение пяти дней на берегу Вори проходил Всероссийский краеведческий слет обучающихся образовательных организаций городского округа Щелково. Школьники изучали историю родного края и участвовали в тематических мероприятиях.

Организатором выступил центр творческого развития и гуманитарного образования «Романтик». Региональный оператор по обращению с ТКО Ногинского кластера поддержал проведение слета и обеспечил чистоту территории.

Специалисты компании провели для участников экологический ликбез и предоставили бункер объемом 8 кубических метров. По завершении мероприятия весь накопленный мусор вывезли, благодаря чему берег реки сохранил первоначальный вид. Слет стал примером ответственного отношения к окружающей среде.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.