В Щелкове отремонтируют школу № 28 в Трубине к началу учебного года

Капитальный ремонт школы № 28 продолжается в селе Трубино городского округа Щелково, строительная готовность объекта достигла 45%. Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе № 28 задействованы 40 рабочих и две единицы техники. Общая площадь обновляемого корпуса составляет около 3 тыс. кв. м. Сейчас специалисты выполняют электромонтажные работы, кладку перегородок и вентиляционных шахт на кровле, монтируют вентилируемый фасад, окна и систему молниезащиты, а также готовят к установке пожарные лестницы.

Капремонт проходит в рамках народной программы партии «Единая Россия». В здании обновят кровлю и фасад, обустроят новые входные группы, заменят системы отопления, вентиляции и канализации.

«В школе проведут ремонт всех учебных классов, пищеблока и библиотеки. Создадим современные и комфортные условия для детей и педагогов, закупим новую мебель и оборудование. Также обязательно благоустроим прилегающую территорию», — отметил глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

Всего в этом году в округе капитально отремонтируют три школы, детский сад и образовательный комплекс для обучающихся с ОВЗ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.