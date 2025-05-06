В Щелкове отремонтировали памятник воинам ВОВ по инициативе депутата Агекяна

В рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы партия «Единая Россия» уделяет особое внимание не только мониторингу состояния памятных мест, но и оказанию практической помощи в их благоустройстве и ремонте. По инициативе муниципального депутата от партии «Единая Россия» в Щелкове Григора Агекяна был осуществлен капитальный ремонт памятника, посвященного памяти павших в годы Великой Отечественной войны, расположенного в поселке Гребнево. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения партии.

Памятник, воздвигнутый в 1961 году в знак памяти о героях, отдавших свои жизни в борьбе с фашизмом, за прошедшие десятилетия подвергся воздействию погодных условий и утратил свой первоначальный вид. Реставрационные работы на мемориале стартовали в марте текущего года и были завершены в конце апреля. В ходе ремонта были проведены работы по укреплению конструкции памятника, замене облицовочных материалов, восстановлению надписей и благоустройству прилегающей территории.

«Как руководитель фракции „Единая Россия“ в Совете депутатов городского округа Щёлково, принял решение ремонте памятника в Гребнево, установленного в 1961 году в память о жителях деревни, отдавших свои жизни на фронте. Сегодня я побывал у памятника и оценил качество выполненных работ. Наша святая обязанность — хранить память и уважать тех, кто пожертвовал собой ради нашей свободы и мира», — поделился Григор Агекян.

В рамках программы по восстановлению памятников, посвященных Великой Отечественной войне, в Щелкове ремонт и благоустройство провели еще более чем на 70 памятниках на территории всего городского округа.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.