В Щелкове открыли отделение «Штурмовик» в Новом Городке

Новое отделение военно-патриотического объединения «Штурмовик» начало работу в микрорайоне Новый Городок городского округа Щелково на базе школы №19 имени Героя РФ О.Г. Ильина. В объединение уже записались 13 подростков, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Отделение открылось при поддержке главы городского округа Щелково Андрея Булгакова. Руководителем подразделения назначен гвардии полковник Андрей Сбитнев, имеющий 25-летний опыт работы с молодежью. Презентацию провел ветеран специальной военной операции, советник главы округа Виктор Дядюра.

«Военно-патриотическое объединение «Штурмовик» открылось в нашем округе в начале прошлого года. Герои боевых действий, члены Ассоциации ветеранов СВО не только передают ребятам свои знания и навыки, но и показывают личный пример мужества и патриотизма», — отметил глава городского округа Щелково, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Булгаков.

В программу подготовки входят парашютно-десантная и альпинистская подготовка, огневая подготовка, управление дронами, страйкбол, ориентирование на местности, строевая и физическая подготовка, тактические и инженерные занятия, а также полевые выходы.

Набор открыт для юношей и девушек от 14 до 20 лет. Записаться можно по телефону +7 (496) 566-75-48.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.