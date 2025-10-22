В Щелкове определили лучшего водителя пожарной техники Подмосковья

В городском округе Щелково состоялся смотр-конкурс профессионального мастерства водителей пожарных автомобилей со всей Московской области. Мероприятие проводится уже третий год подряд, на этот раз в нем приняли участие 40 специалистов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На водителя спецавтомобиля возложена важная миссия — именно он отвечает за быструю доставку к месту пожара караула, оборудования и техники. Такая работа требует высокопрофессиональных навыков. Их проверяют на ежегодной аттестации, а еще выбирают лучших из лучших на конкурсе-смотре, который в этом году прошел на базе Щелковского колледжа. Место было выбрано не случайно.

«В Щелковском колледже много специальностей: это и техническое обслуживание машин, и водители. Также на базе колледжа, а именно в подразделении „Фрязино“, есть специальность „пожарная безопасность“», — рассказал Виктор Семин, заместитель главы г. о. Щелково по территориальной безопасности.

Испытания проходили в два этапа. Первый — теоретический. Но самым зрелищным стал практический этап. Чтобы участники были в равных условиях, все они проходили тактическую полосу по одному на одной и той же машине.

Водитель проезжает змейку, не только передним, но и задним ходом, условный тоннель, заезжает на эстакаду. Здесь важны точность и скорость и не только в вождении автомобиля. Необходимо выполнить забор воды из открытого источника менее чем за 50 секунд. Все этапы проходят на время. За ошибки насчитываются штрафные баллы. Побеждает тот, кто прошел соревнования чисто или с наименьшим их количеством.

Призовые места были распределены на каждом этапе, абсолютным же победителем и обладателем звания «Лучший водитель пожарной техники — 2025» стал участник из городского округа Шаховская, водитель 297 пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» Максим Капитонов.

