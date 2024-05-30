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В Щелкове очистят еще два пруда в 2024 году

В нынешнем году в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» в городском округе Щелково будут очищены пруды в Гребнево (рядом с улицей Лучистая) и во Фряново (в деревне Головино). Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Специалисты проведут очистку водной глади от водной растительности и бытового мусора, уберут камыши, удалят сухостой и аварийную растительность, а также соберут бытовой мусор в прибрежной полосе.

Работы пройдут в летний период.

В этом году также состоится санитарная очистка Медвежьих Озер и пруда в селе Трубино.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.