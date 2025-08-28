В Щелкове обсудили готовность к новому учебному году

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков провёл еженедельное оперативное совещание, основной темой которого стала подготовка образовательных учреждений к началу нового учебного года, сообщили в пресс-службе округа.

Как отметил Булгаков, работы в школах и детских садах завершены в полном объёме. Капитально отремонтированы лицей № 14, школы № 21 в Серково и № 24 в Монино. В 91 здании проведён текущий ремонт: благоустроены территории, обновлены входные группы и внутренние помещения, заменены малые архитектурные формы. В новом учебном году откроются два современных стадиона при школах № 3 и № 16.

Особое внимание уделили вопросам безопасности детей. Все 36 пешеходных переходов к школам и детским садам округа приведены в порядок: заменены ограждения, нанесена разметка, установлены новые светофоры и освещение. На Центральной улице появились два «умных» перехода, а ещё на трёх участках — проекционные.

По результатам регионального мониторинга Щёлковские школы демонстрируют высокие показатели: 16 образовательных учреждений вошли в «зелёную зону», а гимназия № 6 и школа № 17 — в число ста лучших в Подмосковье.

«Мы должны обеспечить максимально комфортные и безопасные условия для школьников и педагогов. Новый учебный год дети должны встретить в обновлённых школах, а родители — быть уверенными в их безопасности», — подчеркнул Андрей Булгаков.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.