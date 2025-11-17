В Щелкове обновляют фасад одного из старейших предприятий

В городском округе Щелково начались работы по обновлению фасада одного из старейших предприятий — завода «ЭНА», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Новая облицовка будет выдержана в синих и голубых оттенках. Площадь проводимых работ охватит 1 200 м². Полностью обновленный облик предприятия можно будет увидеть уже в феврале 2026 года.

АО «ЭНА» было создано в 1992 году на базе Щелковского насосного завода, который основали в 1932-м году. За годы Великой Отечественной войны предприятие отправило на фронт более 12 миллионов мин, а сегодня оно является одним из ведущих производителей насосного оборудования в России.

Продукция АО «ЭНА» широко известна не только на российском рынке, но и за рубежом. Ранее щелковское предприятие изготовило и поставило для двух энергоблоков строящейся Курской АЭС-2 полупогружные электронасосные агрегаты 4 класса безопасности.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.



«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.