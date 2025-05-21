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В Щелкове начался первый этап борьбы с борщевиком

В городском округе Щелково приступили к работе по борьбе с борщевиком Сосновского. Всего проводится два этапа обработки: с 19 мая по 20 июня и с 20 июня по 31 августа (обработка оставшихся растений и/или появившихся новых всходов). Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Если борщевик растет на частной территории — удалять его обязан владелец участка. На прошлой неделе в Московской области ввели фиксированный штраф за неисполнение этой обязанности, который составляет 5 тыс. рублей.

Кроме того, в городском округе Щелково владельцы земельных участков должны регулярно производить покос травянистой растительности и не допускать ее рост выше 20 см. Окошенная трава должна быть удалена в течение трех суток со дня проведения покоса.

В случае обнаружения очагов произрастания на общественных территориях для оперативного реагирования сообщайте по номеру: 8(910)421-11-45, 8(496)561-11-28 или по электронной почте investotdel@shhyolkovo.ru.

Оставить заявку на обработку также можно в специальном чате. В ответ специалисты пришлют фотоотчет о проделанной работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что борщевик — вредная культура. По борьбе с этим растением существует определенный протокол.

По словам главы Подмосковья, сорняк трижды вытравливают химикатами.