В Щелкове на оформление карт болельщика поступило более 830 заявлений

С начала 2024 года в офисах «Мои Документы» городского округа Щелково жители оформили 832 паспорта болельщика. Директор МФЦ городского округа Щелково Илья Шумейко отметил, что эта статистика демонстрирует, насколько популярен такой документ среди щелковских поклонников спортивных мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Интерес к футболу в Щелкове продолжает стремительно расти. Сотрудники МФЦ рады помочь с оформлением заветной карты болельщика», — сказал Шумейко.

Для получения карты болельщика необходимо подать заявку на едином портале государственных услуг, подтвердить личные и контактные данные, а также загрузить фотографию. Затем следует посетить офис «Мои Документы» для подтверждения своей личности. При себе нужно иметь паспорт, а для несовершеннолетних — свидетельство о рождении.

Карта болельщика позволяет приобретать билеты, передавать их другим владельцам карт. Этот документ требуется, чтобы пройти на стадион и посмотреть футбольные матчи в Российской премьер-лиге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.