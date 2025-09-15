В Щелкове на общегородском родительском собрании обсудили защиту от мошенников

В городском округе Щелково на базе школы № 12 состоялось общегородское родительское собрание, в рамках которого была поднята тема защиты от кибермошенников. Спикерами выступили представители щелковской прокуратуры, комитета по образованию, руководства учреждения, сообщила пресс-служба администрации городского округа Щелково.

«Сотрудники прокуратуры, сотрудники Росфинмониторинга, сотрудники поликлиник, сотрудники Центробанка не звонят и не спрашивают персональные данные. Это самые популярные звонки, которые получают люди», — рассказала Анна Полякова, старший помощник прокурора Щелковской городской прокуратуры.

По ее словам, в последнее время мошенники также могут представляться сотрудниками Военкомата или Пенсионного фонда, сообщая, что звонок из Госуслуг. Анна Полякова обратила внимание — если вы получили подобный звонок, необходимо незамедлительно класть трубку и ни в коем случае не продолжать разговор.

Большое внимание было уделено и вовлечению детей и подростков в кибермошеннические схемы. Дропперов, то есть, людей, которые принимают участие в мошеннических схемах, вовлекают в них разными способами: через соцсети, мессенджеры, а также путем систематических звонков от якобы сотрудников правоохранительных органов и госструктур.

«Когда вовлекают детей в мошеннические схемы, им внушают — „тебе главное говорить, что ты ничего не знаешь, ты просто курьер. И все будет хорошо“. Однако уголовная ответственность наступает независимо от того, был ли в курсе подросток о мошенническом замысле», — пояснила Анна Полякова.

Она также призвала родителей уделять больше внимания подросткам и их общению в соцсетях. А директор школы, депутат местного Совета депутатов Елена Филина, выступила с докладом о цифровой гигиене и указала на те признаки, которые должны насторожить родителей. Прежде всего — это внезапно появившееся у ребенка навязчивое стремление к гаджетам, а также недосыпание, недомогание и появление новых особенностей поведения. Все это — повод обратить на ребенка внимание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.