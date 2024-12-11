В Щелкове летом благоустроили территорию вокруг Чкаловских озер по программе ЕР

Народная программа партии — живой документ, который постоянно пополняется и совершенствуется в зависимости от вызовов времени, в том числе и в вопросе благоустройства, который волнует большое количество жителей Подмосковья. По просьбам жителей городского округа Щелково была сформирована программа по благоустройству территории вокруг знаменитых Чкаловских озер, которое завершилось летом этого года. Об этом сообщает пресс-служба депутата Мособлдумы Владимира Шапкина.

Преобразования начались с очистки водоема по губернаторской программе «100 прудов и озер». Расчистили акваторию, избавили прибрежную зону от мусора и сухостоя. Далее пошли самые сложные работы с точки зрения инженерии — укрепление береговой линии. Устроенные амфитеатры несут не только смысловую нагрузку, но и являются укрепляющими сооружениями.

Над гладью озера расположились «Тропы первых», протяженностью около 450 метров, на которых разместили 18 опор освещения. Завершающим этапом стало дополнение территории различными зонами отдыха: зон для пикников, смотровая площадка, детские игровые элементы, площадку для выгула собак и еще ряд объектов.

«Жители определяют вектор развития любого направления в Щелково. В этом году совместными усилиями завершили долгожданное благоустройство Чкаловских озер. Наши активные долголеты с удовольствием занимаются на территории скандинавской ходьбой, а также к этому добавляется утренняя гимнастика. По примеру Театрального сквер организовали и развлечения. Например, ретро-площадки, мастер-классы, летние плэнеры, музыкальные и литературные вечера. Точка притяжения будет по-настоящему объединяет», — поделился депутат Мособлдумы Владимир Шапкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей.

Кроме того, он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.