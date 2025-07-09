В Щелкове дружинники с полицией провели рейд по обеспечению общественного порядка

На территории городского округа Щелково прошли совместные дежурства народной дружины и сотрудников органов внутренних дел. Такие рейды направлены на поддержание общественного порядка и профилактику правонарушений в общественных местах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время патрулирования дружинники и полицейские выявили ряд нарушений. В частности, было зафиксировано 9 случаев распития алкогольной продукции в запрещенных местах и употребления наркотических средств. Кроме того, составлен один протокол за мелкое хулиганство и еще один — за потребление наркотических веществ без назначения врача. Все нарушители были доставлены в отделы полиции Щелково, Загорянский и Чкаловский для дальнейшего разбирательства.

Следует отметить, что в округе проведена масштабная трансформация народной дружины. Сегодня в ее составе уже более 100 активных участников, которые помогают в обеспечении правопорядка во время массовых мероприятий, патрулируют улицы, а также участвуют в совместных рейдах, направленных на соблюдение правил торговли и миграционного законодательства.

Правоохранительные органы напоминают: если вы стали свидетелем противоправных действий, незамедлительно сообщайте об этом по телефону экстренной службы 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.