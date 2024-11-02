В Щелкове чаще других муниципалитетов оформляют градпланы земельных участков

Городской округ Щелково находится в лидерах по количеству выданных градостроительных планов земельных участков в Московской области. За первые 10 месяцев текущего года в округе было оформлено около 1,3 тыс. градостроительных планов земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эти планы предназначаются для различных целей, включая сельское хозяйство, склады, производство, торговлю и услуги. В будущем на выделенных участках планируется реализация проектов, которые обеспечат создание новых рабочих мест и помогут сбалансированно развивать округ.

Градостроительный план земельного участка — это документ, необходимый для планирования территории, который необходимо получить перед началом строительных работ. Он помогает определить все параметры земельного участка, включая расположение зоны застройки, а также выявить возможные ограничения (обременения). Иногда объекты, находящиеся на некотором расстоянии от участка, могут наложить существенные ограничения на соседние территории. Примерами таких объектов могут служить очистные сооружения, линии электропередачи или газодобывающие скважины.

Услугу по подготовке и регистрации градостроительных планов земельных участков можно получить с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.