В Щелкове 3 ноября пройдет «Ночь искусств»

3 ноября жителей и гостей городского округа Щелково ждет волшебное событие — местные учреждения культуры присоединятся к всероссийской акции «Ночь искусств». Щелковский историко‑художественный музей и усадьба Фряново откроют свои двери для всех, кто ценит искусство и ищет вдохновение. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участников мероприятия ждет насыщенная программа — интерактивные экскурсии, в рамках которых посетители смогут погрузиться в атмосферу искусства вместе с профессиональными гидами. Открытие новой выставки, посвященной работам скульптора Сергея Сережина. Также в программе — музыкальные концерты: «Вечер романса» и «Violino».

«Ночь искусств» состоится 3-го ноября, в 16:00. Подробности о программе размещены на сайте музея.

Акция «Ночь искусств» проходит ежегодно, она дает возможность всем желающим бесплатно посетить выставки, мастер-классы, концерты и спектакли в необычное время.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.