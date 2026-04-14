В Щелкове 19 апреля пройдет акция по сбору вторсырья

Экологическая акция по раздельному сбору вторсырья состоится 19 апреля в городском округе Щелково. Жители смогут сдать пластик, стекло, макулатуру и другие фракции с 12:00 до 14:00 в МЦ «Навигатор» на улице Талсинской, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Организаторы просят приносить вторичные ресурсы чистыми, сухими и разложенными по фракциям. К участию приглашают постоянных участников, новичков и волонтеров.

В перечень принимаемого сырья входят ПЭТ-бутылки (PET 1), за исключением коррекса и 19-литровых бутылей с ручкой, пластик HDPE и LDPE, «добрые крышечки», полипропилен (PP), полистирол (PS) без наклеек, а также мягкий пластик и пленки, кроме ПВХ, PET 1 и PS 6.

Также можно сдать стекло (кроме листового и битого), макулатуру и картон, тетрапак, металл и фольгу, проколотые баллончики, тюбики и дойпаки, электронные сигареты и аккумуляторы, блистеры от лекарств, пластиковые карты, рентгеновские снимки, сухие фильтры для воды и ветошь из хлопчатобумажных и смесовых тканей формата не менее А4. Полный список принимаемого сырья рекомендуется уточнять у организаторов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.