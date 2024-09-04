В Сбере рассказали о технологиях искусственного интеллекта

Технологии искусственного интеллекта динамично развиваются, поэтому сейчас главной задачей является умение взаимодействовать с этими новыми технологиями, принимая во внимание и возможные риски, сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«С точки зрения влияния на рынок труда мы скорее ожидаем, что искусственный интеллект не заменит человека, но люди, использующие его, точно будут опережать тех, кто не пользуется технологией. Кроме этого, искусственный интеллект даст импульс появлению новых профессий», — уточнил он.

Основными драйверами трансформации мирового бизнеса в ближайшее время станут передовые технологии и ESG-повестка. Развитие технологий и инноваций — приоритетное направление для России.

Сбер обладает уникальными цифровыми решениями в сфере ESG и готов делиться ими с партнерами. Например, команда Сбера разработала AI-модель по снижению энергопотребления и углеродного следа морских грузоперевозок, а также оптимизации операционных и производственных процессов в портах и других объектах морской транспортной инфраструктуры на Дальнем Востоке и в Арктике.