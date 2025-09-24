В Сбере рассказали, как ИИ меняет жизнь в Московской области

Власти Московской области активно внедряют технологии на базе искусственного интеллекта (AI) для повышения качества жизни людей, и регион уже стал одним из лидеров в стране по числу реализованных AI-проектов, передает пресс-служба банка.

Одним из флагманов этого движения стал открытый в 2023 году при поддержке Сбера Центр искусственного интеллекта, который занимается разработкой, пилотированием и внедрением решений на базе AI для решения прикладных и социальных вопросов региона.

«Еще год назад в Подмосковье было успешно внедрено порядка десяти продуктов Сбера с применением AI. Большинство из них были направлены на повышение качества услуг в сфере госуправления, здравоохранения, безопасности и транспорта. Сейчас таких проектов уже более 40. Этот рост наглядно демонстрирует, как технологии искусственного интеллекта становятся реальным инструментом улучшения жизни людей в регионе, а AI переходит от пилотных проектов к системному преобразованию ключевых отраслей», — поделился вице-президент — председатель Среднерусского банка Сбербанка Евгений Титов.

Так, в Подмосковье были успешно реализованы пилоты по использованию платформы MDDC с AI-сервисами для анализа медицинских изображений и системы поддержки принятия врачебных решений «ТОП-3» от СберМедИИ. Оценка снимков с помощью искусственного интеллекта позволила на 25% сократить время их расшифровки и на 100% закрыть дефицит рентгенологов за счет перераспределения врачей на другие исследования. Цифровой помощник врача «ТОП-3» помогал терапевтам при постановке предварительных диагнозов во время первичных приемов. Пилотный проект был реализован на базе Лобненской, Красногорской, Солнечногорской больниц, Реутовской клинической больницы, Мытищинской и Жуковской ОКБ. Кроме того, в области используются аппаратно-программные комплексы мобильной диагностики «Цифровой ФАП», которые покрывают 80% объема обследований первого этапа диспансеризации.

На сегодняшний день в медучреждениях Подмосковья внедрен сервис голосового заполнения документации — Voice2Med, разработанный группой компаний ЦРТ — партнером Сбера. Более 2000 рабочих мест врачей уже подключены к системе, позволяющей сократить время заполнения документации до 30%.

