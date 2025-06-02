В Саратове открылась выставка из переработанных материалов «ЭкологизАРТор»

Уникальный экоарт-музей «ЭкологизАРТор» представил призер Зеленой Премии, организатором которой выступает Российский экологический оператор. Выставка саратовского экоцентра «Экологизатор» объединила работы 11 авторов из различных регионов России — от Владивостока до Нижнего Новгорода, передает пресс-служба РЭО.

«Экологические выставки повышают осведомленность общества о проблемах окружающей среды: изменении климата, загрязнении пластиком и утрате биоразнообразия. Они помогают людям осознать свою роль в решении этих проблем. Такие мероприятия объединяют экспертов, активистов и граждан, создавая платформу для диалога, обмена опытом и формирования совместных проектов, направленных на сохранение планеты. Выставка в Саратове представляет синтез искусства и экологии. В прошлом году ее создатели стали призерами Зеленой Премии, как раз направленной на продвижение идей заботы о природе и принципов экономики замкнутого цикла», — отметил заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре РЭО Евгений Карелов.

Посетители выставки отметили разнообразие арт-объектов, а также виды вторичных материалов, использованных художниками. Особое внимание привлекло само помещение, специально стилизованное под концепцию выставки. Участники также оценили креативный подход к оформлению: пьедесталы для экспонатов были выполнены в виде берез.

Тематика работ охватывает много экологических проблем, включая экологию Волги, пластиковые отходы и их переработку, экологическую катастрофу на Чёрном море, неперерабатываемые отходы, повторное использование материалов. Для создания арт-объектов художники использовали раздельно собранные в экоцентрах страны вторичные ресурсы: пластик, ткань, макулатуру, технику, резину и другие.

Выставка является частью нового формата экологического просвещения, разработанного городским экоцентром «Экологизатор». Реализация проекта стала возможной благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Авторами работ стали Алина Белоусова (г. Энгельс), Борисова Мария и Анастасия Бакулина (г. Тюмень), Голубцов Андрей (г. Саратов), Екатерина Димова (г. Владивосток), Коковкин Алексей (г. Нижний Новгород), Орлова Анастасия (г. Саратов), Пальчик Артур (г. Москва), Русских Мария (г. Самара), Таланова Юлия (г. Саратов), Уланова Ирина (г. Красноярск).

Новое пространство расположено по адресу: г. Саратов, ул. Аэропорт, 42, вход свободный. Организаторы также сообщают, что в рамках проекта будут проводиться мастер-классы и лекции. Актуальная информация о мероприятиях публикуется в соцсетях и на сайте экоцентра «Экологизатор».