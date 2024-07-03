В Санкт-Петербурге возводят свежие общественные пространства

Новые общественные пространства появятся в ближайшие годы в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Их возведут в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщает газета «Петербургский дневник» .

В сквере на пересечении Мясной и Псковской улиц планируют привести в порядок газон и сделать пешеходные дорожки с тротуарной плиткой. Для детей оборудуют специальную площадку и качели «Гнездо», а также установят кресла-скамейки.

На набережной реки Пряжка вблизи дома № 50 появится газон для бочче — спортивной игры с мячом на точность. Там также обустроят пешеходные дорожки и установят новые скамейки, шезлонги, тренажеры для людей с ограниченными возможностями и турник.

На Московском проспекте планируют обустроить зону отдыха со скамейками и пешеходными дорожками. Территорию украсят цветниками, деревьями и кустарниками, качелями для детей и взрослых и установят фонари. Визитной карточкой места станет арт-объект в виде солнечных часов.