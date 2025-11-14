В Санкт-Петербурге утром выпал первый снег

Первый снег выпал в Санкт-Петербурге в пятницу утром, через сутки он ожидается в Москве, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в городе из-за прохождения холодного атмосферного фронта к 6 часам дождь сменился снегом. Видимость в Северной столице ухудшилась до 4 км.

По словам синоптика, на следующей неделе в Петербурге будет сформирован снежный покров, его высота составит от 3 до 13 см.

Как добавил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, первый снег в Северной столице в этом году пошел почти на месяц позднее средней многолетней даты, которая в XXI веке приходится на 17 октября.

