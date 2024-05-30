В санатории им Горького в Лосино-Петровском плетут маскировочные сети

В городском округе Лосино-Петровский в санатории им. Горького Минздрава России открыли мастерскую по плетению маскировочных сетей. Там изготавливают также и окопные свечи.

Проект возник как результат соглашения о сотрудничестве, заключенного между Лосино-Петровским отделением партии «Единая Россия» и руководителем санатория Денисом Шарикадзе.

«Необходимость помочь нашим ребятам — это чаяния сердца каждого россиянина. Поэтому некоторое время назад для наших отдыхающих мы придумали этот проект и обратились за помощью. Мы организовали рабочее помещение, а главное, что отдыхающие откликаются и готовы помогать, говорят, что это нужное дело», — рассказала помощник директора Людмила Разова.

Санаторий им. Горького является старейшим кардиологическим санаторием Московской области. Он специализируется на санаторно-курортном лечении и реабилитации заболеваний сердечно-сосудистой системы и кровообращения. Сюда приезжают люди из разных городов России. Клавдия Атласова из Якутска рассказала, что в своем городе она тоже помогает волонтерам, только техника плетения сетей разная.

«Мы плетем немножко по-другому сети. У нас там якутские шелкопряды, отряды. Ну, понятно, у всех техники разные. Но я увезу эту технику. Вообще хорошо, что такое придумали, потому что чем-то надо руки занять. Я вот, например, от безделья научилась. По процедурам я стою целый день до обеда, а после обеда такая тоска. И поэтому лучше работать», — сказала Атласова.

Партийцы научили сотрудников и отдыхающих разным техникам плетения, а также изготовлению окопных свечей. В санаторий им привозят материалы для сетей, парафин и другие составляющие. В результате общего вклада в дело заботы о бойцах две партии изготовленных окопных свечей уже направлены на передовую.

«Бабушки, дедушки тут находятся на протяжении 21 дня. Досуг у них есть, но почему бы еще не заняться полезным делом для нашей страны? Мы решили, что здесь можно такую мастерскую СВО организовать. Нам Совет депутатов городского округа Лосино-Петровский помогает. Мы приезжаем, обучаем их и вместе с ними плетем сети и заливаем свечи», — заявил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Илья Корбут.

На сетях и свечах в мастерской не остановятся. В дальнейшем здесь планируют изготавливать сухой душ, а также будут рассматривать другие проекты для ребят, участвующих в спецоперации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.