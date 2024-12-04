В самом большом наукограде России ускорили интернет

Новые станции позволят почти 200 тыс. жителей муниципалитета пользоваться более уверенным сигналом связи и мобильным интернетом на средней скорости 50 Мбит/с.

В Серпухове, Протвине и Пущине базовые станции обеспечивают беспрерывную работу связи как в жилых зонах, так в любимых местах отдыха горожан. Диапазон LTE-1800 (4G) лучше проникает в помещения и покрывает сетью большую площадь, а подключенная технология многопотоковой передачи данных MIMO 2×2 увеличивает пропускную способность каналов связи, достигая высоких скоростей мобильного интернета.

Помимо этого, модернизация коснулась и малых населенных пунктов в округе, среди которых Оболенск, Новики, поселок дома отдыха «Авангард», Волково, Щеболово, Арнеево, Пролетарский, Васильевское, Фенино, Турово и множество СНТ.

По словам директора «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаила Прахова, 700-летняя история Серпухова не помешала ему получить статус наукограда, после чего научный потенциал городского округа стал еще более впечатляющим. «Это не могло не отразиться на объемах потребляемого в округе трафика — с начала года показатель вырос на 43%», — отметил Михаил Прахов.

Он также добавил, что специалисты компании постоянно следят за нагрузкой на сеть, чтобы жители и туристы смогли пользоваться высокоскоростным интернетом по всему округу.

Развитие сетевой инфраструктуры продолжается и на границе городского округа, соседствующего с Калужской областью. Техспециалисты «МегаФона» ускорили мобильный интернет в крупном дачном поселке Павловка, где 75% отдыхающих — жители столичного региона, включая серпуховчан. Теперь им доступен мобильный интернет на скорости до 70 Мбит/с.