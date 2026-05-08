В Самаре отменили шествие «Бессмертного полка»

В Самаре в этом году не проведут традиционное шествие «Бессмертного полка», однако жители участвуют в акции в школах, детсадах и онлайн-форматах, сообщает АиФ в Самаре .

В преддверии 81-й годовщины Победы самарцы присоединились к акции «Бессмертный полк» в дополнительных форматах. В школах и детских садах оформляют «Стены памяти» с портретами ветеранов, проходят мини-шествия с участием учеников и педагогов.

Глава Самары Иван Носков подчеркнул, что отмена массового шествия не влияет на сохранение памяти.

«В этом году „Бессмертный полк“ не пройдет по площади Куйбышева и улицам Самары, но от этого никак не зависит наша память о героях Великой Отечественной войны и о тех, кто ковал Победу в тылу. „Бессмертный полк“ — это не только шествие. Он живет в сердцах людей, на страницах семейных альбомов, в рассказах, которые мы передаются детям и внукам. Он — в онлайн‑акциях, в школьных проектах, в фотографиях родных на окнах домов. Благодарю всех, кто участвует в памятных акциях, привлекает к ним детей и готовится встретить праздник Великой Победы», — сказал мэр.

В образовательных учреждениях также проходят акции «Вальс Победы», «Письмо солдату», «Голубь мира» и «Окна Победы», которую проводит «Движение первых».

Директор школы № 121 Татьяна Моргунова отметила значение таких мероприятий.

«Мы торжественно отмечаем 81-ю годовщину Великой Победы, весь май проходит под эгидой этой даты. Два дня подряд у нас были малые парады, мы поздравляли ветеранов, провели „Бессмертный полк“. Это важно для наших детей, потому что помогает сохранить память о подвиге, учит уважению к истории и дает возможность прикоснуться к семейной и общенациональной памяти», — сказала она.

Самым масштабным форматом остается «Бессмертный полк онлайн»: 9 мая в 12:00 начнется трансляция на сайте акции и региональных телеканалах.

