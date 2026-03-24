В Салехарде температура достигла рекордных +6,7 градуса

В Салехарде 24 марта воздух прогрелся до +6,7 градуса, что стало новым рекордом для этой даты, сообщает «Север-Пресс» .

Ямало-Ненецкий центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировал абсолютный максимум за все годы наблюдений. Предыдущий рекорд 24 марта составлял +2,8 градуса и был установлен в 1986 году.

«Сегодня в Салехарде максимальная температура воздуха составила +6,7 градуса. Это новый абсолютный максимум этого дня за все годы наблюдений. Предыдущий максимум был 24 марта 1986 года и составил +2,8 градуса», — рассказали в ЯНЦГМС.

По прогнозу синоптиков, плюсовая температура сохранится до конца недели. 25 марта ожидается +3…+5 градусов, 26 марта — +2…+4, 27 марта — +3…+5. Скорость ветра может достигать 13 метров в секунду, возможны небольшие осадки в виде снега и мокрого снега.

Самый холодный день 24 марта в Салехарде зафиксировали в 1952 году — тогда температура опустилась до -37,3 градуса. Год назад, 24 марта 2025 года, днем было -11 градусов. Ранее, 16 марта, в городе также обновился температурный максимум — +4,7 градуса.

