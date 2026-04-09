В Салехарде родился жеребенок редкой приобской породы

В хозяйстве Симона Васильева в Салехарде появился жеребенок приобской породы по кличке Айран. Порода считается редкой и находится под угрозой исчезновения, сообщает «Север-Пресс» со ссылкой на пресс-службу губернатора Ямала.

«Побывали на салехардской ферме, где родился первый жеребенок. Жеребенка назвали Айраном, он принадлежит к приобским лошадям –уникальной породе, которая сегодня балансирует на грани исчезновения», — отметили в ведомстсве.

С 2024 года в округе выделяются субсидии на разведение приобских лошадей. Благодаря поддержке поголовье постепенно растет. В Мужах, где также занимаются этой породой, в этом году родилась кобыла по кличке Марта.

Ранее на Дне оленевода в Салехарде предпринимательница Марианна Полякова организовала для детей конные прогулки на лошадях приобской породы.

