В Рузском округе волонтеры накормили бездомных животных 3 марта

Волонтерская акция по кормлению бездомных животных прошла 3 марта в Рузском муниципальном округе. Ученики Нестеровского лицея купили сухой корм и накормили несколько кошек на улице, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученики Нестеровского лицея провели акцию по поддержке бездомных животных. Ребята приобрели пакеты с сухим кормом и отправились на поиски кошек, оставшихся без хозяев. В ходе акции они накормили нескольких животных, проявив заботу и неравнодушие.

«Мы искренне благодарим всех ребят, которые приняли участие в акции и помогли животным пережить холодные дни. Каждый маленький добрый поступок приближает нас к большому светлому будущему», — рассказали педагоги лицея.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил важность таких инициатив.

«Доброта и милосердие начинаются с малого. Забота о братьях наших меньших воспитывает в ребятах лучшие качества. Животные оказываются на улице по разным причинам и не всегда могут добыть себе пищу, особенно в холода. Спасая их жизни, ребята вырастут добрыми и отзывчивыми людьми, готовыми прийти на помощь», — прокомментировал он.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.