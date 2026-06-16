В Рузском округе учитель биологии выиграла федеральную премию

Учитель биологии Рузской школы №3 Наталья Марковская стала победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2026 году в Рузском округе Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Наталья Марковская преподает биологию в школе №3 Рузского округа. Она стала победителем федерального конкурса, по итогам которого присуждаются премии лучшим учителям за профессиональные достижения в 2026 году.

Педагог не только дает ученикам глубокие знания по предмету, но и формирует интерес к живой природе и научному познанию. Школьники выполняют лабораторные работы, проводят наблюдения и ставят опыты, проявляя инициативу и заинтересованность.

«Профессионализм Натальи Сергеевны, ее преданность делу и любовь к детям получили заслуженное признание на федеральном уровне. От всей души поздравляю нашего педагога с этой высокой наградой! Желаю новых творческих успехов, благодарных учеников и неиссякаемой энергии в благородном учительском труде!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Глава округа подчеркнул, что победа в конкурсе стала значимым событием для всей системы образования муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.