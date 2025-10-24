В Рузском округе проверили готовность парка «Городок» к осенне-зимнему сезону

24 октября в парке «Городок» Рузского округа прошел ежегодный осмотр технического состояния парка и его штатного оборудования, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Это важное мероприятие, которое позволяет оценить готовность парка к предстоящему осенне-зимнему сезону и обеспечить максимальный комфорт для посетителей.

Сотрудники парка с особой ответственностью подошли к подготовке. Проведена тщательная проверка всей необходимой техники, которая будет задействована в осенне-зимний период. Особое внимание было уделено состоянию уборочных машин, систем освещения и других технических средств, обеспечивающих порядок и чистоту в парке.

Чистота и порядок остаются главными приоритетами в работе парка. Регулярные уборки и обслуживание территории позволяют поддерживать парк в идеальном состоянии. Сотрудники «Городка» делают все возможное, чтобы каждый уголок парка радовал глаз посетителей.

В рамках благоустройства этого года в парке была обновлена лестница и установлено современное освещение, что значительно улучшило условия для вечерних прогулок и повысило безопасность посетителей.

С наступлением холодов парк «Городок» превратится в настоящую зимнюю сказку. Для создания праздничной атмосферы планируется:

Установка сказочной новогодней елки;

Работа волшебной резиденции Деда Мороза;

Организация светового шоу с использованием праздничной иллюминации.

Как отметили в Администрации Рузского муниципального округа, команда парка — это настоящие профессионалы своего дела. Их труд и преданность работе заслуживают самого глубокого уважения. Благодаря их усилиям парк «Городок» становится все более комфортным и уютным местом для отдыха и прогулок.

«Приглашаем всех жителей посетить парк „Городок“ в любое время года. Здесь каждый найдет для себя уголок для отдыха и наслаждения природой. Мы делаем все возможное, чтобы ваш визит был максимально комфортным и приятным. Парк „Городок“ открыт для вас круглый год. Приходите гулять, отдыхать и наслаждаться красотой природы в окружении заботливого ухода и профессионального подхода!» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.