В Рузском округе провели мониторинг состояния воинских захоронений

В рамках партийного проекта «Историческая память» состоялся рейд по трем воинским захоронениям города Рузы. Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев совместно с руководителем фракции «Единая Россия» Совета депутатов Рузского муниципального округа Владимиром Бурмистенковым, и. о. исполнительного секретаря местного отделения партии Екатериной Рыбальченко и активистом «Молодой Гвардии» оценили состояние памятников и прилегающих территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рузского округа.

Первым объектом проверки стало захоронение № 83 на Высоком проезде возле дома № 8, где покоятся воины, погибшие в боях Великой Отечественной войны. По итогам осмотра была отмечена необходимость проведения покрасочных работ и генеральной уборки территории.

Следующим пунктом маршрута стало воинское захоронение № 84 на улице Красной. Установленному памятнику требуется покраска, необходимо освежить ограду и провести уборку территории.

Завершающим объектом проверки стала братская могила № 82 на улице Филимонцево. В ходе осмотра было выявлено, что требуется покраска памятника и ограды, замена керамогранитной плитки и уборка территории.

«Сохранение памяти о героях, отдавших жизнь за Родину, — наш священный долг. Мы будем и впредь уделять пристальное внимание состоянию воинских захоронений и добиваться их своевременного ремонта и благоустройства», — подчеркнул Владимир Вшивцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.