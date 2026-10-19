В Рузском округе проведут «Выездную администрацию» по благоустройству

Прием начнется в 17:00 в здании школы по адресу: деревня Старая Руза, дом 10. Жители смогут напрямую задать ответственным специалистам вопросы о благоустройстве и обратиться по другим интересующим темам.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что такой формат делает власть доступнее и помогает наладить открытый диалог с населением.

«Приглашаю всех желающих принять участие. Это отличная возможность напрямую обсудить волнующие вас темы», — прокомментировал Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин подчеркнул, что выездные приемы позволяют жителям встретиться со специалистами, не покидая своего населенного пункта. По его словам, формат уже доказал свою действенность: о многих проблемах удалось узнать заранее и принять соответствующие меры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.