В Рузском округе прошли краеведческие чтения

В Рузском краеведческом музее прошли краеведческие чтения «История Рузского края по археологическим и геологическим находкам», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На мероприятии выступил геолог Иван Новиков с докладом «История Рузского края в геологических изысканиях», а также Сергей Докучаев, который рассказал о полевых находках на местах древних стоянок славян, дьяковских и фатьяновских культур.

Краеведческие чтения в Рузском краеведческом музее были организованы для углубления знаний об истории Рузского края на основе археологических и геологических находок. Такие мероприятия позволяют лучше узнать историю своего региона, развить интеллектуальные и творческие способности, а также способствуют интеграции учреждений образования и культуры.

В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.