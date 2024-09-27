В Рузском округе прошли краеведческие чтения
Фото - © Рузский краеведческий музей
В Рузском краеведческом музее прошли краеведческие чтения «История Рузского края по археологическим и геологическим находкам», сообщает пресс-служба администрации горокруга.
На мероприятии выступил геолог Иван Новиков с докладом «История Рузского края в геологических изысканиях», а также Сергей Докучаев, который рассказал о полевых находках на местах древних стоянок славян, дьяковских и фатьяновских культур.
Краеведческие чтения в Рузском краеведческом музее были организованы для углубления знаний об истории Рузского края на основе археологических и геологических находок. Такие мероприятия позволяют лучше узнать историю своего региона, развить интеллектуальные и творческие способности, а также способствуют интеграции учреждений образования и культуры.
В Рузском городском округе успешно реализуется муниципальная программа по развитию услуг в сфере культуры и туризма.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.
Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.