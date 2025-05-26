В Рузском округе пройдет второй этап экоакции «Вода России»

29 мая в Рузском муниципальном округе состоится вторая в этом году Всероссийская акция по очистке от мусора берегов водных объектов «Вода России» («Берег добрых дел»). Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры будут сплавляться на каяках по реке Рузе от парка «Городок» до Горбовской ГЭС и далее до деревни Старая Руза, собирать мусор на берегах и на поверхности водного объекта — реки Рузы. Добровольцы-экологи преодолеют дистанцию 16 километров.

Начало мероприятия — в 9:30. Организатором акции является администрация Рузского муниципального округа.

«Стоит отметить, что в Подмосковье данная акция проводится ежегодно с 2014 года по инициативе Минприроды России в рамках реализации федерального проекта «Вода России» национального проекта «Экологическое благополучие», и каждый год она собирает все больше участников. Принять участие в акции могут все желающие. Присоединяйтесь!» — сказал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.