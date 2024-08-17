В Рузском округе пресекли незаконное захоронение отходов

Последнее время от жителей поступало много сообщений о том, что туда завозят мусор. Администрация отреагировала максимально оперативно и устроила внезапный рейд на эту территорию.



На прошлой неделе специалисты Минэкологии совместно с ОБЭП ОМВД Рузского городского округа и Администрацией выехали на место и поймали злоумышленников буквально с поличным. На видео можно четко увидеть и сам факт сброса отходов, и номер сделавшего это автомобиля. Более того, этот земельный участок относится к землям Гослесфонда.



Завоз и захоронение ТКО были незамедлительно пресечены. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к этой незаконной деятельности.



Принято решение на еженедельной основе осуществлять контроль за данной территорией. Буквально сегодня Минэкологии, ОМВД, прокуратура и Администрация вновь там побывали. Новых следов сброса не обнаружено.



"Будут приняты все возможные и доступные меры для пресечения на корню любых попыток ввозить на этот земельный участок мусор, а виновные непременно понесут наказание по всей строгости закона," - прокомментировал Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко.

Ранее глава региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье благодаря технологиям есть возможность фиксировать эконарушения, наказывать злоумышленников и изымать транспортные средства, с которых сбрасывается строймусор.

«Мы были инициаторами в вопросах фотовидеофиксации, и президент нас поддержал. Смысл заключается в том, что раньше мы могли только остановить машину с мусором, чтобы проверить. Но разве все машины проверишь? Отсюда и возникали несанкционированные свалки, которые раздражали всех», - сказал Воробьев.



