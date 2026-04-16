В Рузском округе подвели итоги работы волонтеров лицея

Волонтерский отряд Нестеровского лицея Рузского округа завершил марафон «Будь в теме!» и подвел итоги работы за учебный год. Школьники изготовили маскировочные сети, окопные свечи и направили гуманитарную помощь в зону СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала учебного года волонтеры сплели 90 квадратных метров маскировочных сетей и изготовили 250 окопных свечей. Для переработки они собрали более 350 килограммов макулатуры, 80 килограммов использованных батареек и 32 килограмма пластиковых бутылок. В зону СВО активисты направили около тонны гуманитарной помощи.

Кроме того, школьники провели благотворительные акции. В приюты для животных передали более 300 килограммов корма, а в рамках проекта «Добрые крышечки» собрали порядка 100 килограммов сырья. В следующем году добровольцы планируют расширить свою деятельность.

«Волонтерское движение в нашем округе — это настоящий пример гражданской активности и неравнодушия. От всей души благодарю волонтеров за бескорыстный труд, доброту и готовность прийти на помощь. Администрация округа продолжит оказывать всестороннюю поддержку добровольческим инициативам: помогать с организацией мероприятий, предоставлять площадки и содействовать в реализации социально значимых проектов. Вместе мы делаем округ лучше», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.