В Рузском округе перезахоронили останки семи бойцов Красной армии

Останки семи бойцов Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, 7 октября с воинскими почестями перезахоронили в поселке Колюбакино Рузского округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Бойцов похоронили в братской могиле на территории мемориала воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Весной 2026 года поисковый отряд «Эхо войны» обнаружил их останки близ реки Поноша у деревни Апальщино, на месте сражения. Личных вещей и оружия при бойцах не было, установить их личности не удалось.

В церемонии участвовали заместитель главы Рузского округа Тамара Пирогова, депутат местного совета Надежда Серых, заведующий территориальным отделом Виктор Русаков и руководитель ассоциации ветеранов СВО в Рузском округе Юрий Лысенков.

«Спустя десятилетия эти бойцы возвращаются с поля боя, напоминая каждому из нас о цене мира и свободы», — отметил Юрий Лысенков.

Он назвал подвиг солдат Великой Отечественной войны главным ориентиром мужества и верности Родине для ветеранов современных сражений.

«От всей души благодарю поисковый отряд «Эхо войны» за бесценный труд. Поисковики возвращают имена павшим, восстанавливают правду истории и сохраняют связь поколений», — подчеркнул глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин также отметил значение работы поисковиков и неравнодушных жителей, благодаря которым удается находить и предавать земле останки солдат.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.