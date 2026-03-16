В Рузском округе отметили трехлетие фонда «Троя»

Юбилей благотворительного фонда «Троя» прошел 14 марта в санатории «Дорохово» в Рузском округе. Глава округа Александр Горбылев и депутат местного совета Андрей Рыбальченко наградили активных участников и волонтеров организации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благотворительный фонд «Троя» за три года стал заметным центром добровольческого движения в Рузском округе. При поддержке волонтеров и партнеров в Тучково, Дорохово, Горбово, Ватулино и Златоустово открыты пункты плетения маскировочных сетей.

Организация оказывает помощь бойцам специальной военной операции и объединяет жителей, готовых поддержать тех, кто в ней нуждается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.