В Рузском округе открыли набор в школу вожатых

Набор в школу вожатых для работы в летнем клубе «Каникулы в Молодежке» продолжается в Рузском муниципальном округе. Открытие проекта состоится 7 апреля в 16:00 в Молодежном центре, подать заявку можно до этой даты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа вожатых — волонтерский проект для старшеклассников, которые планируют работать с учениками младших классов в лагере дневного пребывания. В программе предусмотрено два теоретических занятия, основное время участники посвятят практике, играм и различным активностям.

Открытие школы пройдет 7 апреля в 16:00. Организаторы познакомятся с кандидатами и расскажут о роли вожатого и его обязанностях. Заявку можно заполнить по ссылке https://clck.ru/3SuEkG до 7 апреля.

«Школа вожатых — это школа жизни! Старшеклассники чувствуют ответственность за малышей, учатся самостоятельно принимать решения, делают шаг во взрослую жизнь. А еще старшие — это всегда пример для младших», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Глава округа поблагодарил сотрудников Молодежного центра за организацию проекта и пожелал участникам успехов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.