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В Рузском округе меняют оборудование на электроподстанции «Мухино»

Филиал ПАО «Россети Московский регион» — Западные электрические сети в Рузском городском округе проведет ослабление схемы электроснабжения подстанции 110 кВ «Мухино» № 732. Работы по замене оборудования 110 кВ на новое в связи с производственной необходимостью продлены до 24:00 29 ноября 2024 года, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Работы производятся без обесточивания потребителей. В указанный период времени будет снижена надежность электроснабжения потребителей, проживающих в поселке Тучково на улицах: Григорово, Дубки, в микрорайоне Силикатный; в деревнях: Крымское, Ляхово, Труфановка, Артюхино, Поречье.

В случае аварийного отключения электроэнергии для уточнения информации можно обращаться по телефону «Светлой линии» 8 (800) 220-02-20.

Выполнение вышеуказанных работ необходимо для поддержания нормального эксплуатационного состояния оборудования и повышения надежности электроснабжения потребителей.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.