В Рузском муниципальном округе стартовали пробные топки на котельных

Коммунальные службы Рузского муниципального округа активно готовятся к предстоящему отопительному сезону. На территории округа уже проведены контрольные топки на 13 котельных, а 17 числа продолжаются работы на оставшихся восьми объектах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам заместителя главы Администрации Юрия Фисенко, все мероприятия реализуются согласно установленному плану. Современное электронное оборудование, установленное на котельных, позволяет осуществлять контроль без постоянного присутствия персонала. В случае возникновения неполадок оперативно выезжает аварийная бригада для проведения необходимых работ.

Особое внимание уделяется информированию жителей. Старшие по домам оповещены о проведении контрольных топок и принимают участие в контроле процесса, подписывая соответствующие акты. График проведения работ согласован с прокуратурой, что обеспечивает прозрачность процесса для всех заинтересованных сторон.

Важным моментом является то, что текущие работы по замене теплотрасс, проводимые по аварийному контракту, не оказывают влияния на процесс контрольных топок. Это развеивает опасения жителей относительно возможного срыва отопительного сезона.

«Начало отопительного периода будет определяться погодными условиями. Как только установится стабильно холодная погода, теплоснабжение в первую очередь будет запущено в социальных объектах — школах, детских садах и других учреждениях. Это позволит обеспечить комфортные условия для наиболее уязвимых категорий граждан в начале отопительного сезона,» — прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что отключение горячей воды — всегда очень чувствительная тема и важно довести до жителей график ее отключения. Людей надо предупреждать о начале работ.

«Отключение горячей воды всегда очень чувствительно для семьи, для человека, для города. Очень важно внести ясность для жителей, график — когда, что мы отключаем, в какой последовательности. Сразу город нельзя отключать, как мы знаем», — сказал Воробьев.