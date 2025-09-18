В Рузском муниципальном округе прошли уроки раздельного сбора отходов

сегодня в 17:22

В Рузе и Тучково состоялись важные образовательные мероприятия по экологическому просвещению населения. Эко-уроки были посвящены основам раздельного сбора отходов и их правильной утилизации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Главным экспертом выступила Лилия Белова, руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Московской области. Под ее руководством участники получили ценные знания о современных методах обращения с отходами.

Организационную поддержку оказало министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, что подчеркивает важность экологического просвещения на региональном уровне.

В ходе занятий участники узнали о принципах правильной сортировки отходов и их последующей утилизации. Особое внимание было уделено практическим аспектам внедрения системы раздельного сбора в повседневной жизни.

Актуальность темы обусловлена растущей необходимостью сохранения окружающей среды. Раздельный сбор отходов позволяет:

Сократить объемы мусора на полигонах;

Сохранить природные ресурсы;

Снизить негативное воздействие на экологию;

Создать более чистую и здоровую среду обитания.

Полученные знания помогут участникам внести личный вклад в улучшение экологической ситуации региона. Организаторы отмечают, что подобные образовательные мероприятия способствуют формированию ответственного отношения к окружающей среде среди населения.

Планируется дальнейшее развитие программы экологического просвещения в муниципалитете для охвата более широкой аудитории.

«Такие мероприятия помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде и создают основу для более экологичного будущего,» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.