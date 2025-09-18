В Рузском муниципальном округе прошли уроки раздельного сбора отходов
Фото - © Администрация Рузского муниципального округа
В Рузе и Тучково состоялись важные образовательные мероприятия по экологическому просвещению населения. Эко-уроки были посвящены основам раздельного сбора отходов и их правильной утилизации, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Главным экспертом выступила Лилия Белова, руководитель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Московской области. Под ее руководством участники получили ценные знания о современных методах обращения с отходами.
Организационную поддержку оказало министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, что подчеркивает важность экологического просвещения на региональном уровне.
В ходе занятий участники узнали о принципах правильной сортировки отходов и их последующей утилизации. Особое внимание было уделено практическим аспектам внедрения системы раздельного сбора в повседневной жизни.
Актуальность темы обусловлена растущей необходимостью сохранения окружающей среды. Раздельный сбор отходов позволяет:
- Сократить объемы мусора на полигонах;
- Сохранить природные ресурсы;
- Снизить негативное воздействие на экологию;
- Создать более чистую и здоровую среду обитания.
Полученные знания помогут участникам внести личный вклад в улучшение экологической ситуации региона. Организаторы отмечают, что подобные образовательные мероприятия способствуют формированию ответственного отношения к окружающей среде среди населения.
Планируется дальнейшее развитие программы экологического просвещения в муниципалитете для охвата более широкой аудитории.
«Такие мероприятия помогают формировать ответственное отношение к окружающей среде и создают основу для более экологичного будущего,» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.
Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.
«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.