В Рузском муниципальном округе прошел фестиваль «Арт-школа»

11 октября в парке «Городок» Рузского муниципального округа состоялся яркий и запоминающийся фестиваль «Арт-школа». Мероприятие стало настоящим праздником творчества и искусства для всех жителей округа, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В течение всего дня гости фестиваля могли принять участие в разнообразных мастер-классах. Профессиональные преподаватели проводили занятия по игре на музыкальных инструментах, включая уроки игры на гитаре и барабанах. Для всех желающих были организованы интерактивные музыкальные программы, которые позволили каждому найти занятие по душе.

Особое внимание привлекла этнографическая выставка, представленная на фестивале. Посетители имели возможность познакомиться с богатыми культурными традициями региона через красочные экспонаты, рассказывающие об истории и обычаях края.

Кульминацией мероприятия стал яркий концерт с участием талантливых музыкантов, вокалистов и танцоров. Профессиональные артисты подарили зрителям незабываемые впечатления, продемонстрировав свое мастерство и талант.

Фестиваль «Арт-школа» наглядно показал, что творчество способно объединять людей и вдохновлять их на новые свершения. Мероприятие стало возможным благодаря совместным усилиям Рузской, Тучковской и Дороховской детских школ искусств, а также Рузского филиала Московского Губернского колледжа.

«Фестиваль „Арт-школа“ еще раз доказал, что творчество — это то, что объединяет людей и вдохновляет на новые свершения!» — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Организаторы выразили искреннюю благодарность всем участникам и гостям фестиваля за активное участие и поддержку этого важного культурного события.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.