В Рузском муниципальном округе открылась выставка работ Татьяны Юнусовой

Рузский краеведческий музей приглашает всех любителей искусства на выставку картин Татьяны Георгиевны Юнусовой. Экспозиция представляет собой уникальное собрание работ талантливой художницы, чья творческая судьба заслуживает особого внимания, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Татьяна Юнусова родилась в 1959 году в Молдавии в семье учителей. Ее жизненный путь начался с получения технического образования — в 1983 году она окончила Московский инженерно-строительный институт и работала по специальности в строительной отрасли.

Творческий путь художницы начался неожиданно — в 1990 году она впервые взяла в руки масляные краски. Первые работы создавались на простых кусках ватмана, а процесс творчества поглощал художницу полностью — она работала буквально днем и ночью. Большинство ранних работ были подарены близким людям.

После некоторого перерыва Татьяна Георгиевна вернулась к живописи с новой силой. В своем творчестве она обратилась к наследию великих мастеров, копируя работы таких художников как Левитан, Шишкин, Малевич, Климт, Магритт и Рерих.

Выставка будет работать в Рузском краеведческом музее до 15 октября. Посетить экспозицию может любой желающий — возрастное ограничение 0+.

Данное мероприятие является частью муниципальной программы по развитию услуг в сфере культуры и туризма Рузского муниципального округа, направленной на популяризацию искусства и поддержку местных талантов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.