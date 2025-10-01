сегодня в 18:11

В Рузском муниципальном округе идет активная борьба с незаконными шиномонтажами

Муниципальный земельный контроль Рузского муниципального округа провел проверку использования земельных участков в населенных пунктах округа. В ходе инспекции выявлены серьезные нарушения в деревнях Таблово и Старая Руза, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Установлено нецелевое использование земельных участков, предназначенных для размещения торговых объектов. Вместо магазинов на участках были организованы шиномонтажные мастерские, что является нарушением установленных правил землепользования.

Владельцам участков были направлены официальные предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства. Однако повторная проверка, проведенная 30 сентября 2025 года с участием правоохранительных органов, заместителя Главы округа Ольги Третьяковой и начальника Управления земельных отношений Натальи Скачковой, показала, что нарушения не устранены.

В результате проверки с собственниками участков были проведены профилактические беседы, а незаконные вывески демонтированы.

Контроль за соблюдением земельного законодательства и использованием участков по назначению продолжается. Администрация Рузского муниципального округа округа подчеркивает важность соблюдения установленных правил землепользования и готовность принимать необходимые меры для пресечения нарушений.

"Контроль за соблюдением земельного законодательства и использованием участков по назначению будет продолжен," - прокомментировал Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.